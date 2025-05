Ubicado en el corazón de Mar de Cobo, a tan solo una cuadra de la playa, El Oasis se presenta como una opción destacada para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad costera, comer bien y barato.

Foto: LANOTICIA1.COM

Situado en la Avenida Manuel Cobo 44, El Oasis, con años de trayectoria, ofrece un ambiente cálido y familiar. Su carta es económica y por ese motivo no es fácil conseguir lugar si no se reserva previamente. Si no logran obtener una mesa, tambien se puede pedir comida para llevar.

LANOTICIA1.COM constató que la célebre Mirtha Legrand almorzó en el lugar en su visita a la localidad. Su llegada a Mar de Cobo estaba vinculada a unos terrenos a nombre de su hijo, Daniel Tynaere, que la diva los donó para hacer una plazoleta.

Foto: LANOTICIA1.COM

El restaurante El Oasis se destaca por ofrecer platos abundantes con una excelente relación calidad-precio. La carta incluye una variedad de opciones que satisfacen diversos gustos, desde carnes y pastas hasta pescados y mariscos frescos.

Carta de abril del 2025

Además de su propuesta gastronómica, El Oasis funciona como hostería, brindando alojamiento para quienes desean prolongar su estadía en Mar de Cobo. Las habitaciones están equipadas con servicios como Wi-Fi gratuito, televisión por cable y calefacción, asegurando una estancia placentera en cualquier época del año.

📍 Información útil

Dirección: Avenida Manuel Cobo 44, Mar de Cobo, Buenos Aires, Argentina

Teléfono: 0223 584-4002

Correo electrónico: [email protected]

Horario de atención: Abierto todos los días de 9:00 a 23:30

Sitio web: hosteriaoasis.com