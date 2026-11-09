El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, le dio la bienvenida al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, y destacó la importancia de que el pontífice haya elegido ese lugar para iniciar su recorrido por la Argentina.

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“Que haya venido es un regalo providencial para la zona sur del conurbano bonaerense”, expresó Lugones ante el Papa y las miles de personas que participaron del encuentro.

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Durante su mensaje, el obispo puso el foco en el contexto social que atraviesa el país y mencionó las situaciones de pobreza, fragilidad y exclusión. En ese marco, definió al Cottolengo como un espacio que recibe a las personas sin condiciones y las acompaña en su vulnerabilidad.

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“Es un verdadero lugar que recibe la vida como viene y la abraza en toda su fragilidad”, sostuvo.

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Lugones también resaltó el significado de que León XIV haya comenzado su visita en una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. “Iniciar entre los más vulnerables es confirmar con sus palabras cómo nos brinda un ejemplo de que no debemos temer, y que los pobres, enfermos, migrantes, se conviertan en piedras angulares”, señaló.

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Finalmente, el obispo transmitió la alegría de la comunidad religiosa por la llegada del pontífice y cerró su intervención con un mensaje de bienvenida: “Los fieles de esta iglesia lo recibimos con alegría, esperanza, profundamente felices de tenerlo entre nosotros. Bienvenido, Santo Padre”.