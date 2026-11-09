El obispo de Lomas de Zamora recibió al Papa León XIV con un mensaje sobre la pobreza y la exclusión en el Conurbano
Jorge Lugones calificó la visita al Cottolengo Don Orione como “un regalo providencial para la zona sur del conurbano bonaerense”. También destacó el valor del establecimiento y pidió poner en el centro a las personas más vulnerables.
El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, le dio la bienvenida al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, y destacó la importancia de que el pontífice haya elegido ese lugar para iniciar su recorrido por la Argentina.
“Que haya venido es un regalo providencial para la zona sur del conurbano bonaerense”, expresó Lugones ante el Papa y las miles de personas que participaron del encuentro.
Durante su mensaje, el obispo puso el foco en el contexto social que atraviesa el país y mencionó las situaciones de pobreza, fragilidad y exclusión. En ese marco, definió al Cottolengo como un espacio que recibe a las personas sin condiciones y las acompaña en su vulnerabilidad.
“Es un verdadero lugar que recibe la vida como viene y la abraza en toda su fragilidad”, sostuvo.
Lugones también resaltó el significado de que León XIV haya comenzado su visita en una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. “Iniciar entre los más vulnerables es confirmar con sus palabras cómo nos brinda un ejemplo de que no debemos temer, y que los pobres, enfermos, migrantes, se conviertan en piedras angulares”, señaló.
Finalmente, el obispo transmitió la alegría de la comunidad religiosa por la llegada del pontífice y cerró su intervención con un mensaje de bienvenida: “Los fieles de esta iglesia lo recibimos con alegría, esperanza, profundamente felices de tenerlo entre nosotros. Bienvenido, Santo Padre”.
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