Tras la decisión de la Justicia electoral que dejó a Karen Reichardt como primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, las miradas apuntan a la modelo y actriz.

Reichardt, seudónimo de Karina Celia Vázquez, nació en Banfield, partido de Lomas de Zamora, y es hija de Eliseo Vázquez, un reconocido dirigente del sur del conurbano bonaerense. Vázquez fue empleado municipal en Lanús, donde desarrolló una extensa trayectoria dentro del peronismo local.

Su carrera política lo llevó a desempeñarse como dirigente gremial y concejal justicialista, con una fuerte cercanía al histórico intendente Manuel Quindimil, figura emblemática del peronismo bonaerense.

Aunque Reichardt se presenta actualmente como referente del espacio libertario que lidera Javier Milei, su entorno familiar tiene raíces en el peronismo tradicional del Gran Buenos Aires.

Su irrupción al frente de la lista de LLA en el principal distrito electoral del país, tras la renuncia de José Luis Espert y el rechazo judicial al reemplazo por Diego Santilli, la posiciona en el centro de la escena política bonaerense.

