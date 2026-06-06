La despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari ya tiene lugar y horario confirmados. Tras las multitudinarias muestras de dolor y homenaje que se multiplicaron en distintos puntos de la Argentina desde que se conoció su fallecimiento, el velatorio del histórico músico se realizará este domingo a partir de las 11.00 en el Parque Domínico de Avellaneda.

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La confirmación fue realizada por fuentes de la Municipalidad de Avellaneda, que conduce Jorge Ferraresi. El homenaje tendrá lugar en el Salón Gatica, dentro del predio conocido oficialmente como Parque Los Derechos del Trabajador, un espacio verde y polideportivo de 10 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Domínico.

Se espera la presencia de miles de seguidores llegados desde diferentes provincias para darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

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Ante la magnitud prevista de la convocatoria, las autoridades dispusieron un importante operativo de seguridad compuesto por 1.500 efectivos. Según trascendió, unos 700 agentes ya se encuentran trabajando en el lugar para coordinar los preparativos y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Está confirmada ya empezó el preparativo en el predio para mañana pic.twitter.com/t9Hu6tD4VS — agustin🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@__lopezagustin) June 6, 2026

Banderazo y recital de Los Fundamentalistas

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Las actividades de homenaje continuarán durante las próximas horas. Está previsto un banderazo en el Obelisco porteño, mientras que esta noche Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio en su etapa solista, brindará un recital en Comodoro Rivadavia.

De esta manera, la despedida al músico se extenderá durante todo el fin de semana, en medio de una movilización popular inédita que vuelve a demostrar la dimensión del fenómeno cultural que representó el Indio Solari para millones de argentinos