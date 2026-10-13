La Sala de Prensa de la Santa Sede informó que la intervención del Papa León XIV “ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos” esta tarde, 13 de octubre, en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle el nódulo localizado en el pulmón. “El Santo Padre ha regresado a su habitación”, precisó además el primer comunicado.

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Luego, se informó en un nuevo parte que León XIV fue operado por un “adenocarcinoma pulmonar”, en una cirugía en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. El comunicado no mencionó el tratamiento a seguir.

El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos y no se han producido complicaciones.

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El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más común de cáncer de pulmón, representando entre el 40% y el 45% de todos los casos de esta enfermedad, que comienza en las células glandulares, es decir, en las células de las glándulas. Tiende a formarse en las zonas externas o periféricas del pulmón, presentándose con frecuencia como un nódulo solitario.

El pontífice estadounidense reveló el hallazgo de un nódulo pequeño durante la oración dominical del mediodía y anunció que se lo extirparían. Antes de la operación, los oncólogos afirmaron que, incluso si el nódulo resultara ser canceroso, el pronóstico de León es “excelente”, dado que se extirpará en una fase temprana.

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El lunes, el Vaticano canceló todas las audiencias del Papa hasta el 20 de octubre y es una incógnita aún si podrá cumplir con normalidad la gira por Sudamérica, donde está incluida la Argentina.

El comunicado completo

El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios. El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta. El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.