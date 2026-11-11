El papa León XIV cerró su homilía en Luján con una oración especial a la Virgen, a quien le pidió protección y acompañamiento para el pueblo argentino. En la casa de la Patrona nacional, también recordó a su antecesor, Francisco, y destacó la devoción que tenía por la llamada “Patroncita Morena”.

Ads

“Madre de Luján, mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, expresó el Pontífice en uno de los momentos más emotivos de la celebración.

La referencia al 8 de mayo tuvo un significado especial: ese día se celebra la festividad de Nuestra Señora de Luján y también fue la fecha en la que comenzó el pontificado de León XIV, en 2025.

Ads

Antes de dirigirse a la Virgen, el Papa evocó a Francisco y su vínculo con la advocación mariana. “Nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la Patroncita Morena en su corazón. Él nos enseñó con su vida y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre”, señaló.

También recordó una de las expresiones que su antecesor repetía al despedirse de las personas: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

Ads

El recuerdo a Francisco y el mensaje de María

La figura de la Virgen atravesó distintos momentos de la homilía. León XIV hizo referencia al dolor de María al pie de la cruz y a la misión que recibió al acoger en su corazón a toda la humanidad.

“En estos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor”, expresó.

Históricas imágenes de la Madre de todos los argentinos, la Virgen de Luján, saliendo de la Catedral para recibir a León XIV https://t.co/PJ5aMGalyo — Lucas (@villavicencio_l) November 11, 2026

En ese sentido, destacó el ejemplo de la Virgen como guía para vivir la caridad y el amor hacia los demás.

Ads

“Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron hasta el extremo”, sostuvo.

Puede interesarte

El pedido del Papa por la Argentina

En el tramo final de su mensaje, León XIV pidió a la Virgen de Luján que acompañe al pueblo argentino y lo ayude a construir una sociedad basada en la solidaridad y la reconciliación.

“Guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinaje. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad”, rezó.

También pidió que los argentinos encuentren el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, comunión y misión, iluminados por la palabra de Jesucristo.

El Pontífice concluyó su oración con una invocación a la Virgen, en el marco de una celebración histórica frente a la Basílica de Luján, donde miles de fieles se congregaron para participar de la última misa de su visita a la Argentina.