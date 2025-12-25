La intendenta del distrito, Blanca Cantero, confirmó que Presidente Perón contará con cuatro nuevas localidades a partir del año 2026.

La medida se anunció durante la rueda de prensa tras la presentación de 15 nuevos patrulleros, donde la jefa comunal brindó detalles sobre este ambicioso plan de reordenamiento urbano y administrativo, informó Canal 5 Guernica.

Aunque el anuncio oficial completo se realizará en el corto plazo, ya se conocen tres de los cuatro sectores que alcanzarán el estatus de localidad

Villa Numancia es la zona con mayor peso histórico. Su origen se remonta a 1913 con la inauguración de su estación ferroviaria (hoy en ruinas). Su reconocimiento como localidad es un viejo anhelo de los vecinos para recuperar su identidad propia.

Por otra parte, América Unida. Se fundamenta en su lejanía estratégica respecto al centro de Guernica. Su conversión en localidad facilitará la llegada de servicios y presencia estatal permanente.

Además, otra localidad estará en la zona límite con Florencio Varela, integrada por los barrios periféricos que lindan con dicho partido, buscando una mejor integración y control territorial. La restante, está por definir.

Entre los beneficios de la creación de localidades está la descentralización administrativa con la instalación de Delegaciones Municipales, Presupuesto y Obras Públicas

-al figurar como localidades en el mapa provincial y municipal, estos sectores pueden recibir partidas presupuestarias específicas-; identidad y Revalorización Inmobiliaria

-el reconocimiento oficial fortalece el sentido de pertenencia-; mejoras en logística y servicios, y presencia de Organismos Provinciales y Nacionales.