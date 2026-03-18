El pastor evangélico Dante Gebel lanzará su candidatura presidencial para 2027. La presentación se realizará este miércoles a las 19.00 en el microestadio de Lanús, en el marco de un evento organizado por su espacio, Consolidación Argentina.

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El encuentro, denominado “Encuentro Nacional y Federal”, reunirá a referentes de distintos ámbitos políticos, sindicales, académicos, sociales, deportivos y empresariales con el objetivo de mostrar una base amplia de apoyo y dar inicio al armado territorial del espacio en todo el país.

Durante la jornada se anunciarán los responsables de coordinar el trabajo político en las distintas regiones como Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo. Cada zona contará con un coordinador encargado de articular la estrategia y la organización local.

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Entre los dirigentes que impulsan el armado político de Gebel se encuentran Lucas Aparicio, Eugenio Casielles, Juan Pablo Brey y Walter Erviti, quienes integran la mesa promotora del nuevo espacio.

Desde Consolidación Argentina aseguran que buscarán captar el apoyo de sectores diversos de la sociedad.

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De pastor a candidato

Nacido el 6 de julio de 1968 en Billinghurst, partido de General San Martín, Gebel creció en el seno de una familia trabajadora. Con el tiempo se convirtió en un reconocido conductor, conferencista y líder religioso.

En distintas oportunidades, el propio Gebel relató episodios personales que marcaron su vida, como la recuperación de su madre de una enfermedad grave tras una oración en un servicio religioso, y el cambio de vida de su padre, quien dejó el alcohol y se acercó a la fe.