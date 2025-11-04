El periodista deportivo Nicolás Alberto “Cayetano” Cajg visitará Coronel Dorrego el próximo lunes 11 de noviembre para ofrecer una charla sobre adicción al juego, organizada por la Escuela de Bellas Artes (EBAB) y la Asociación Española de Socorros Mutuos.

De acuerdo a lo que informó el medio local La Dorrego, el encuentro se realizará a las 9.30 en el Teatro Español, con entrada libre y gratuita. Según informaron los organizadores, la actividad está dirigida a toda la comunidad y tiene como objetivo visibilizar la problemática de la ludopatía, una adicción que afecta a personas de todas las edades.

Durante la jornada, Cayetano compartirá su experiencia personal vinculada al juego compulsivo, una historia que hizo pública años atrás y que se convirtió en un testimonio de referencia en el ámbito de la salud mental. En distintas entrevistas, el comunicador ha relatado cómo logró recuperarse y acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

La charla en Dorrego se enmarca en una serie de iniciativas locales orientadas a promover el bienestar emocional y la prevención de adicciones.

