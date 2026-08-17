El periodista y escritor Daniel Míguez fue distinguido como vecino destacado de Lanús por el Concejo Deliberante local, en reconocimiento a su trayectoria en los medios y a su aporte a la comunicación y la cultura del distrito.

Ads

La distinción fue aprobada por unanimidad durante una reciente sesión del cuerpo legislativo, que destacó el recorrido de Míguez como periodista, escritor y referente de distintos proyectos vinculados a la comunicación.

Una trayectoria ligada al periodismo

Míguez es fundador y director de la Agencia Universitaria, además de desarrollar su carrera como periodista y escritor.

Ads

El reconocimiento institucional puso en valor su trayectoria y su vínculo con Lanús, donde desarrolló parte de su actividad profesional y cultural.

La declaración como vecino destacado se concretó durante una sesión en la que también se formalizó la asunción de Rosetti como concejal, aunque el homenaje a Míguez fue uno de los momentos destacados de la jornada.

Ads

La distinción se suma así a los reconocimientos que el distrito entrega a vecinos que, desde distintos ámbitos, realizan aportes a la comunidad local.