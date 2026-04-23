El periodista y ex combatiente de Malvinas Edgardo Esteban, oriundo de Mar del Plata, presentará su libro “La última batalla” el próximo martes 28 de abril a las 18.00, en el Argentino Bar (Chacabuco 3627). La obra propone un retrato humano de la guerra, construido a partir de la recuperación de su cédula de identidad militar.

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En el mismo evento, Esteban participará de la charla “Entre Malvinas y Maradona: Identidad y Memoria”, junto a un panel de invitados que incluye al diputado nacional Aldo Leiva, el artista plástico Daniel Ontiveros, el escritor y periodista Carlos Aletto, el licenciado Fabián D’Aloisio y el profesor de historia Gustavo Santos Ibáñez, secretario general de SUTEBA General Pueyrredón.

Durante el encuentro se abordará la figura de Diego Maradona como un símbolo cultural y político, vinculado a la causa Malvinas y a los procesos de construcción de memoria colectiva. La actividad será moderada por el escritor y periodista Mario Giannotti, quien además leerá textos relacionados con el universo maradoniano.

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La jornada será con entrada libre y gratuita y cuenta con el auspicio de SUTEBA General Pueyrredón.

En los tramos finales de su libro, Esteban reflexiona sobre ese cruce entre Malvinas y Maradona: “Maradona y Malvinas comparten la misma sustancia: rebeldía, orgullo y justicia. Maradona malviniza desde el pueblo, no desde el poder”, escribe.

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Y agrega: “Su voz fue siempre un acto de soberanía. Diego, como las islas, resistió”, en un texto donde vincula la memoria, la identidad y la cultura popular con la experiencia de la guerra y su huella en la sociedad argentina.