En el marco del Día del Periodista, el comunicador Gustavo Tinetti, de Cadena Nueve de 9 de Julio, publicó una columna de opinión en la que reflexionó sobre el presente y el futuro del oficio periodístico en un contexto atravesado por la velocidad de la información y los cambios tecnológicos.

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El texto pone el foco en las transformaciones que atravesó el periodismo en el primer cuarto del siglo XXI, especialmente a partir del crecimiento de las redes sociales y el avance de la inteligencia artificial.

“Vivimos en una época donde la información circula a una velocidad inédita”, planteó Tinetti, al describir el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y circulación de noticias.

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En su análisis, sostuvo que el principal problema no es la falta de información sino el exceso, y remarcó que hoy lo que escasea es el contexto, la verificación y el criterio para interpretar los hechos.

En ese sentido, destacó que el rol del periodista ya no se limita a informar primero, sino a “ayudar a comprender lo que pasa”, en una sociedad saturada de datos, opiniones y versiones cruzadas.

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Tinetti también señaló los cambios en el ecosistema mediático, donde los medios tradicionales conviven con influencers, streamers y plataformas digitales, lo que amplió la circulación de información pero también la desinformación.

Según planteó, uno de los principales desafíos del periodismo actual es sostener la credibilidad, basada en el rigor, la honestidad intelectual y el chequeo permanente de los hechos.

La columna advierte además sobre fenómenos como las noticias falsas, los discursos de odio, la manipulación digital y la creciente polarización social.

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Frente a este escenario, el periodista remarcó la importancia del compromiso con los hechos y con la función democrática del periodismo, más allá de la neutralidad absoluta.

Finalmente, concluyó que el desafío del oficio en esta etapa es no perder humanidad en medio de la tecnología, y recordó que detrás de cada dato existen personas e historias reales.

En el cierre de su reflexión, destacó que el periodismo sigue siendo una herramienta clave para que la sociedad pueda comprender la realidad, debatirla y tomar decisiones mejor informadas.