El periodista, escritor e historiador Hernán Brienza encabezará en Chascomús la charla titulada “A 50 años del Golpe, ¿qué quedó del sueño democrático?”. El encuentro será este viernes en el Teatro Municipal Brazzola y estará abierto a toda la comunidad.

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La actividad es organizada por el Instituto Independencia en articulación con la Municipalidad de Chascomús y forma parte de un ciclo de encuentros de formación ciudadana que incluirá talleres y charlas sobre distintas temáticas, entre ellas economía, educación, historia, federalismo y asuntos agrarios.

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Brienza es politólogo, ensayista y autor de más de diez libros. Además, fue titular del Instituto Nacional de Capacitación Política.

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Durante la jornada también estará presente el intendente Javier Gastón junto a funcionarios municipales.

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