El periodista Rodrigo Lussich reveló que Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller, estafó a su madre hace más de una década en Mar del Plata.

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En un posteo publicado en X, Lussich aseguró que Cerimedo "era un estafador que ya delinquía en el año 2012" y relató los detalles del hecho: "Era un remisero en la esquina de Luro y Chile. Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por entonces y tenía un comercio) vendiéndoles un departamento que ya estaba escriturado a nombre de otras personas a 35 mil dólares, los únicos ahorros que mi mamá y su esposo pudieron tener en ese entonces".

Según su testimonio, Cerimedo les entregó un boleto de compraventa prometiendo una escritura que nunca llegó a concretarse. "Mi familia fue acusada de usurpación del inmueble y desalojada. Cerimedo jamás devolvió ese dinero; se inició una causa por estafa que Cerimedo perdió (fue condenado a prisión en suspenso) pero nunca devolvió la plata, declarándose insolvente", agregó el periodista.

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Lussich remarcó además que, "cuando el juicio tuvo sentencia ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes", en referencia al rol que Cerimedo tuvo después en la estrategia digital libertaria, hasta llegar a su actual detención en Bolivia.

Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo (preso en Bolivia acusado de mandar matar a su amante) era un estafador que ya delinquía en el año 2012. Era un remisero en la esquina de Luro y Chile. Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) August 20, 2026

La causa judicial en Mar del Plata

El episodio con la Justicia marplatense había sido revelado un día antes por el diario local La Capital. De acuerdo con esa información, Cerimedo fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de estafa y defraudación.

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El expediente se originó en una operación inmobiliaria realizada en la ciudad balnearia. Según consta en la sentencia, Cerimedo había vendido una misma unidad funcional de un edificio ubicado en la calle Chile al 2200 a dos personas diferentes. La primera operación se concretó por 30.000 dólares y, tiempo después, volvió a cobrar una suma similar (35.000 dólares, según precisó Lussich en su posteo) por la misma propiedad.

La Justicia de Mar del Plata lo condenó por esos hechos, pero al tratarse de una pena de ejecución condicional, no fue a prisión efectiva.

De la estafa inmobiliaria a la política

Tras aquel episodio, el recorrido de Cerimedo fue vertiginoso. Pasó por la publicidad, fundó agencias, desarrolló empresas vinculadas con tecnología y comunicación y terminó metiéndose de lleno en la política, donde se convirtió en una pieza clave de la estrategia digital libertaria. Y ahí, señalan quienes siguieron su historia, empezó otro capítulo que derivó en su situación actual.