Tras su participación virtual en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), el periodista Marcelo Longobardi volverá a encontrarse con el público local. Esta vez lo hará de manera presencial en Adrogué, donde brindará una charla sobre “actualidad, política y medios”.

Ads

El evento se realizará el miércoles 12 de noviembre a las 18.30, en la Casa de la Cultura —ubicada en Esteban Adrogué 1224, en pleno centro de la ciudad—. La entrada será gratuita, con acceso por orden de llegada.

Desde el Municipio de Almirante Brown destacaron que el encuentro “representará una oportunidad para seguir ampliando el diálogo que comenzó en la FILAB”, donde Longobardi había participado de forma virtual semanas atrás.

Ads

La actividad se enmarca dentro de la agenda cultural del distrito, que este año celebró un nuevo aniversario con propuestas abiertas a la comunidad y figuras reconocidas del ámbito periodístico y literario.

Ads