El periodista Félix Cuesta, de Mar del Plata, recibió el Faro de Platino, la máxima distinción de los premios Faro, durante una ceremonia que reunió a referentes de distintos ámbitos y representantes de instituciones de todo el país.

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El reconocimiento también fue para Alejandro Yapuncic, presidente del Club River de Mar del Plata. Ambos fueron distinguidos durante el encuentro realizado en la sala Melany del complejo Roxy, que contó con la presencia de invitados especiales y nominados al Faro de Oro.

La edición tuvo un significado especial porque los premios celebraron 35 años de trayectoria, con una convocatoria que reúne cada año a personalidades de la cultura, el deporte y los medios de comunicación.

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