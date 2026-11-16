El periodista marplatense Félix Cuesta recibió el máximo reconocimiento de los premios Faro
Fue distinguido con el Faro de Platino, el máximo galardón que entrega la organización. La ceremonia se realizó en la ciudad balnearia, en el marco de los 35 años de estos premios, que reconocen a referentes de la cultura, el deporte y los medios de comunicación.
El periodista Félix Cuesta, de Mar del Plata, recibió el Faro de Platino, la máxima distinción de los premios Faro, durante una ceremonia que reunió a referentes de distintos ámbitos y representantes de instituciones de todo el país.
El reconocimiento también fue para Alejandro Yapuncic, presidente del Club River de Mar del Plata. Ambos fueron distinguidos durante el encuentro realizado en la sala Melany del complejo Roxy, que contó con la presencia de invitados especiales y nominados al Faro de Oro.
La edición tuvo un significado especial porque los premios celebraron 35 años de trayectoria, con una convocatoria que reúne cada año a personalidades de la cultura, el deporte y los medios de comunicación.
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