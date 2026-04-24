Este miércoles por la tarde, la Casa del Bicentenario de Balcarce fue sede de una nueva actividad cultural con la presentación del libro “Testimonios”, del periodista Osvaldo Logares.

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El encuentro reunió a vecinos, colegas y amantes de la lectura en una jornada marcada por el intercambio y la reflexión. Durante la presentación, el autor repasó los principales ejes de la obra, que compila entrevistas, relatos y vivencias construidas a lo largo de más de 50 años de trayectoria en el periodismo.

El libro está compuesto por decenas de capítulos que recuperan conversaciones con distintas personalidades, además de experiencias personales del propio autor en el ejercicio del oficio. La publicación propone un recorrido por distintos momentos, contextos y protagonistas, combinando entrevista, crónica y relato.

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Logares destacó el valor del testimonio como herramienta para preservar historias, dar voz a protagonistas y construir memoria colectiva. En ese sentido, la obra busca recuperar voces y experiencias a partir de la palabra directa de sus protagonistas, aportando profundidad y contexto a cada relato.

Según publicó el medio local PuntoNueve, la actividad se desarrolló en un clima distendido, con un intercambio permanente entre el autor y los asistentes, quienes pudieron interiorizarse sobre el proceso de escritura, las motivaciones de la obra y algunas anécdotas surgidas a lo largo de su carrera.

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Este tipo de publicaciones se inscriben en la tradición del periodismo narrativo, que combina entrevista, crónica y relato para ofrecer una mirada cercana y humana sobre los hechos y sus protagonistas.