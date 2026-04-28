La Subsecretaría de Cultura de Chacabuco confirmó que este jueves 30 de abril, a partir de las 19.30, el reconocido periodista y escritor Edgardo Esteban presentará su reciente obra titulada “La última batalla”. El evento tendrá lugar en las instalaciones de la Casa de la Cultura local.

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Sobre el autor

Esteban, de 63 años, cuenta con una vasta trayectoria marcada por su vivencia en el Atlántico Sur. A los 18 años, mientras cumplía el servicio militar en Córdoba, fue movilizado para participar como conscripto en la Guerra de Malvinas en 1982.

Tras el conflicto, se volcó al periodismo, trabajando en medios de renombre como Radio La Red, Colonia y Del Plata. Además, tuvo un rol destacado en la función pública y académica. Fue docente en la Facultad de Periodismo de La Plata. Y se desempeñó como director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur entre 2020 y 2024.

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Cabe recordar que en 1993 alcanzó gran repercusión con la publicación de “Iluminados por el fuego”, libro que narra sus crudas experiencias en las islas y que fue adaptado al cine en 2005 por el director Tristán Bauer.

“La última batalla”

Según publicó el medio local Chacabuco en Red, la nueva obra propone un relato en dos tiempos. Por un lado, narra la increíble búsqueda de la cédula militar del autor, la cual fue detectada mientras era subastada de forma ilegal por Internet.

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En paralelo, el libro profundiza en los días posteriores a la rendición, cuando Esteban, junto a otros soldados argentinos, permanecieron como prisioneros de guerra bajo el mando británico, abordando las secuelas y la lucha por la identidad y la memoria.