Franco Colapinto volvió a destacarse en la Fórmula 1 y protagonizó una actuación sobresaliente en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde finalizó en el noveno puesto tras remontar diez posiciones en el mítico circuito de Silverstone. El piloto pilarense, que había partido desde la 19ª colocación, logró sumar puntos para Alpine en una competencia marcada por incidentes, abandonos y la aparición del Safety Car en las vueltas finales.

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La carrera tuvo además como ganador al monegasco Charles Leclerc, quien consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse con Ferrari en suelo británico.

El fin de semana había comenzado cuesta arriba para Colapinto. Una falla en su monoplaza durante la clasificación lo dejó relegado al 19° lugar de partida. Sin embargo, el bonaerense protagonizó una largada impecable y rápidamente comenzó a escalar posiciones, tal como había mostrado en la carrera Sprint.

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La largada del nuestro, q piloto tenemos!! pic.twitter.com/qsBw4iridM — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) July 5, 2026

En los primeros giros, el argentino avanzó hasta ubicarse 16°, incluso disputando posiciones con su compañero de equipo, Pierre Gasly.

LA CALENTURA DE FRANCO COLAPINTO CON PIERRE GASLY



Y SI HERMANO pic.twitter.com/ceCiYGLPK8 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) July 5, 2026

Luego superó a Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Carlos Sainz, consolidando una notable remontada que lo llevó a pelear por los puestos puntuables.

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Con el desarrollo de la competencia, Colapinto aprovechó una lenta parada en boxes de Gasly para quedar por delante del francés y más tarde superó a Oliver Bearman para colocarse en el undécimo lugar.

El momento decisivo llegó sobre el final. El abandono de varios rivales y un accidente de Max Verstappen en la vuelta 48 obligaron a la salida del Safety Car, situación que modificó las posiciones. Además, una sanción aplicada a Andrea Kimi Antonelli permitió que el argentino avanzara hasta la novena colocación.

La bandera a cuadros encontró a Colapinto en el noveno puesto y a Gasly en el décimo, resultado que permitió a Alpine sumar tres puntos en un fin de semana que parecía muy complicado tras los problemas del sábado.

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Por delante, Leclerc dominó la carrera de principio a fin y logró su primer triunfo del año, mientras que George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio en una jornada vibrante para la máxima categoría del automovilismo mundial.