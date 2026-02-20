El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó la lista que conducirá el partido en los próximos años, con el gobernador Axel Kicillof al frente del Consejo Provincial.

La resolución confirmó la lista única encabezada por Kicillof como presidente del órgano partidario y detalló la integración completa de la conducción, tanto por ramas como por secciones electorales. De esta manera, el oficialismo consolidó una nómina de unidad para liderar el PJ bonaerense.

En la representación por ramas, el sector gremial estará encabezado por Fabiola Mosquera (UPCN), acompañada por Walter Correa, Soledad Alonso, Cecilia Cecchini y Nahuel Chancel. En la rama femenina, la conducción tendrá como principal referente a la vicegobernadora Verónica Magario, junto a Mariel Fernández, Marisa Fassi, Victoria Tolosa Paz y Cristina Fioramonti. Por la juventud, liderará Aylén Katopodis, acompañada por Rodrigo Rafart, Constanza Shmukler, Mailén Cervera Novo y Gonzalo Cornejo Díaz.

La integración por secciones electorales también quedó definida. En la Primera sección estarán Alberto Descalzo, Karina Menéndez, Santiago Révora y Ariel Sujarchuk. En la Segunda, Mauro Poletti, Iván Villagrán, Agustina Propato y María Eugenia Ball Lima. La Tercera sección contará con Fernando Espinoza, Mayra Mendoza, Federico Otermín y Mariano Cascallares.

Por la Cuarta sección fueron confirmados María Celia Gianini, Germán Lago, Avelino Zurro y Constanza Alonso; en la Quinta, Gustavo Barrera, Fernanda Raverta, Juan Pablo de Jesús y Nancy Cáceres. En la Sexta sección integrarán la conducción Federico Susbielles, Alfredo Fisher, Alejandro Dichiara y Ayelén Durán. La Séptima estará representada por Guillermo Santellán, Liliana Schwindt, María Laura Aloisi y Romina Podetti; mientras que la Octava sección tendrá a Julio Alak, Andrés Larroque, Florencia Saintout y Ariel Archanco.

Además de oficializar la lista provincial, la Junta Electoral debió resolver situaciones en más de 30 distritos donde se habían presentado dos o tres listas para competir por la conducción local. Tras las definiciones adoptadas, el número de municipios con internas se redujo a 11, que irán a elecciones el próximo 15 de marzo. No obstante, en otros seis distritos se extendieron los plazos para alcanzar acuerdos, por lo que la cifra podría elevarse a 17 si no se logra la unidad.