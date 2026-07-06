El presidente de Bella Vista, Gustavo Vázquez, habló tras la violenta agresión contra jugadores de la categoría 2009 ocurrida el sábado en las instalaciones de Rosario Puerto Belgrano y aseguró que "estamos hablando de una barbarie de gente adulta contra menores de edad".

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Según informó LU2, el dirigente explicó que el episodio comenzó cuando una mujer, madre de un futbolista de Rosario Puerto Belgrano que había sido expulsado, esperó a los jugadores visitantes en el estacionamiento y atacó a uno de los adolescentes.

"Lo agarró de los pelos y empezó a pegarle cachetadas al chico sin ninguna razón. Eso fue lo que disparó todo el problema", relató Vázquez en declaraciones al programa Panorama, por LU2.

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A partir de ese momento se produjo un enfrentamiento en el que participaron padres de ambos equipos y, según denunció el presidente de Bella Vista, también intervinieron integrantes de la barrabrava de Rosario Puerto Belgrano.

"La barra estaba en el sector, cosa que no tenía que pasar, y se metió automáticamente a agredir a chicos menores de edad", afirmó.

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Como consecuencia de los incidentes, varios futbolistas debieron ser atendidos en el Hospital Eva Perón de Punta Alta. Algunos sufrieron heridas que requirieron suturas, además de golpes en las costillas y lesiones en las manos.

Vázquez señaló que las familias de los jugadores y la institución quedaron "congojadas" por lo sucedido y confirmó que ya fueron radicadas las denuncias correspondientes. Además, indicó que mantuvieron contactos con la Liga del Sur, la Policía, los responsables de seguridad y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

"Esto no es un hecho menor y no podemos permitirlo. Ningún club de la Liga puede permitir esta cuestión", sostuvo el dirigente.

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Pedido de mayores garantías

Durante la entrevista con LU2, Vázquez advirtió que no considera el episodio como un hecho aislado y expresó su preocupación por el clima que, según afirmó, se vive en la ciudad.

"Viene pasando que el comportamiento en Punta Alta se pone bastante agresivo. No quiero generalizar, porque no debe ser todo el mundo, pero si hay irracionales y gente que está loca, no tiene que estar ahí", manifestó.

En ese marco, adelantó que Bella Vista solicitará a la Liga del Sur garantías de seguridad antes de volver a disputar partidos de divisiones inferiores en Punta Alta.

"Hasta que no nos aseguren que esto no vuelva a pasar, nosotros en Punta Alta, por lo menos, a los chicos no los vamos a exponer", advirtió.

Por último, el presidente del club también hizo un llamado a revisar los controles preventivos.

"Si había actividad de fútbol juvenil e infantil y estaba la barra, en algo fallamos también en la prevención. Tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros", concluyó.