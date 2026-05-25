La concentración frente a la a VII Brigada Aérea, en la localidad de Cuartel V, Moreno, fue en repudio los ejercicios militares que llevan adelante las Fuerzas Armadas argentinas junto a efectivos norteamericanos en el marco de la operación ‘Daga Atlántica’.

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Según expresaron los organizadores, el despliegue fue autorizado por el gobierno de Javier Milei sin pasar previamente por el Congreso de la Nación. A través de un decreto de necesidad y urgencia (262/2026), el Ejecutivo justificó la autorización para el ingreso de tropas extranjeras para este operativo que, según plantea, “mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico, y además ayuda a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en futuras operaciones multinacionales”.

La convocatoria también pone el foco en el valor histórico y simbólico de la VII Brigada Aérea, ya que el predio funciona actualmente como Sitio de Memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la última dictadura militar.

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📢“El presidente les cede la soberanía diciendo que están cuidando nuestros recursos naturales”, denunció la intendenta de Moreno Mariel Fernández @marielfmoreno1.



🇦🇷Organizaciones sindicales, sociales, de DDHH y excombatientes de Malvinas marcharon a la Brigada Aérea de Moreno… pic.twitter.com/F4rj1Qh1dl — Canal Abierto (@canalabiertoar) May 25, 2026

La VII Brigada Aérea está ubicada en la avenida Derqui 4010 de la localidad de Cuartel V en el distrito de Moreno

“¡Fuera tropas estadounidenses de Moreno y de Argentina! El pueblo de Moreno hermanado bajo la bandera argentina para repudiar la presencia y las prácticas militares de tropas norteamericanas en la VII Brigada Aérea, ubicada en la localidad de Cuartel V”, señaló Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó de la protesta junto a dirigentes sindicales, sociales y políticos, y vecinos. Entre ellos estuvo Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense.

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Y agregó: “Nos genera mucha preocupación no solo esta arbitraria decisión de Milei, sino también como cede nuestra soberanía entregando territorio y recursos de toda la Argentina. Una situación que se agrava con políticas de amedrentamiento de un gobierno nacional que abandona sus responsabilidades, no cuida a la población y va contra el desarrollo de nuestro país”.

Hoy marchamos a la base aérea VII para llevar un mensaje claro: fuera yankees de Moreno y América Latina, fuera ingleses de las Islas Malvinas.



Estuvieron presentes el secretario general de CTA Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, el secretario general de CTA-A Provincia… pic.twitter.com/HzI7Wo7ehd — Walter Correa (@waltercorreaok) May 25, 2026

“A pesar de tantos años que dijimos que no queríamos ser colonia, nuestra soberanía está en disputa. El pueblo argentino, como tantas veces lo hizo a lo largo de nuestra historia, está firme para defenderla”, concluyó a través de una publicación en redes sociales.