Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al diario La Nueva., en el marco de una visita a Bahía Blanca por los 25 años de Compañía Mega y la inauguración de un nuevo tren de fraccionamiento que permitirá incrementar en un 50% la capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural de la planta ubicada en Cangrejales.

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Durante la conversación con el medio bahiense, Marín buscó despejar las dudas surgidas tras la decisión de localizar el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Río Negro y sostuvo que Bahía Blanca seguirá siendo un actor clave dentro del mapa energético nacional.

"Bahía Blanca va a ser el polo petroquímico del gas de mercado interno", aseguró el titular de YPF, quien además confirmó que la petrolera estatal será el primer cliente del nuevo proyecto de líquidos que impulsa TGS, aportando gas y contratos de largo plazo para facilitar el financiamiento de la iniciativa.

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Según explicó, la ciudad tendrá un papel estratégico en el agregado de valor del gas proveniente de Vaca Muerta mediante proyectos vinculados a la producción de LPG, la futura planta de TGS y nuevas inversiones asociadas a la industria petroquímica y la producción de urea.

Bahía Blanca y Punta Colorada, "proyectos complementarios"

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Consultado por el impacto de las inversiones previstas en Punta Colorada, provincia de Río Negro, Marín sostuvo que no existe competencia entre ambos polos energéticos.

"Todo lo que hoy se exporta desde Puerto Rosales seguirá exportándose durante muchos años", afirmó, al tiempo que destacó que Bahía Blanca cuenta con una infraestructura industrial y portuaria difícil de encontrar en otros puntos del país.

Para el ejecutivo, el futuro energético argentino se apoyará en tres grandes polos: Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca, cada uno con funciones complementarias dentro de la cadena de producción, industrialización y exportación de hidrocarburos.

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YPF proyecta duplicar su tamaño con el GNL

En otro tramo de la entrevista con La Nueva., Marín destacó el potencial del proyecto de Gas Natural Licuado, al que definió como una iniciativa capaz de transformar por completo a la compañía.

"YPF con LNG puede duplicar su tamaño como empresa durante la próxima década", sostuvo, al tiempo que adelantó que la compañía trabaja para cerrar el financiamiento de la iniciativa hacia fines de este año o comienzos de 2027.

Además, reveló que el proyecto VMOS, destinado a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo, ya supera el 65% de avance y podría acelerar sus planes para alcanzar una capacidad de hasta 700.000 barriles diarios.

"Bahía Blanca va a crecer mucho"

Sobre el cierre de la entrevista, Marín reconoció que parte de la comunidad bahiense sintió como una pérdida el traslado del megaproyecto de GNL a Río Negro, aunque insistió en que la ciudad mantiene enormes perspectivas de crecimiento.

"Veo una enorme cantidad de proyectos en marcha. Veo un desarrollo pleno del puerto, más inversiones, más actividad económica y oportunidades para miles de pymes", afirmó.

En ese sentido, se mostró optimista respecto del futuro de la región y aseguró que Bahía Blanca seguirá ocupando "un lugar muy importante" dentro del desarrollo energético argentino, tanto por su capacidad industrial como por su rol en la generación de empleo, valor agregado y exportaciones.