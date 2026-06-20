Un espacio que no existía en La Plata está a punto de abrir. Ranchos Café, la primera cafetería y centro cultural de la ciudad pensada desde y para personas neurodivergentes y con diversidad funcional, recibió esta semana la declaración de Interés Municipal del Concejo Deliberante platense, un espaldarazo institucional que llega incluso antes de que el local encienda sus primeras luces en 532 y 10.

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La distinción fue impulsada por el concejal Juan Granillo Fernández, quien destacó que la declaración previa a la apertura no es un trámite burocrático sino un gesto deliberado: darle un impulso simbólico y concreto a un proyecto que, en sus palabras, "va a ver la luz en poco tiempo en la ciudad de La Plata" y representa "un desafío muy importante" para quienes lo llevan adelante.

"Queríamos crear un espacio por fuera de las instituciones tradicionales, que potencie sus deseos, intereses y hobbies en un entorno abierto a toda la comunidad."

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Detrás de la iniciativa está Charo Rodríguez Ferro, terapeuta ocupacional que encontró en la gastronomía y la cultura una salida a lo que considera una deuda histórica: la escasa visibilidad y las pocas oportunidades reales que tienen las personas con discapacidad fuera del circuito institucional. Rodríguez Ferro es clara respecto del modelo que busca construir: nada de talleres protegidos ni simulaciones de empleo. El objetivo es trabajo formal, con condiciones de ley, en igualdad con cualquier otro trabajador. El 95% del personal estará integrado por personas neurodivergentes o con diversidad funcional.

El modelo económico del proyecto también tiene una lógica circular. Gran parte de los insumos y la vajilla serán adquiridos a talleres protegidos, cooperativas y centros de día gestionados por personas con discapacidad, generando un efecto multiplicador que excede los límites del local en la esquina de 532 y 10.

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Además de la propuesta gastronómica, Ranchos Café tendrá un escenario real para actividades artísticas vinculadas a la música, el teatro, la pintura y la fotografía. El espacio fue diseñado eliminando barreras físicas y sensoriales para garantizar la accesibilidad de todos los visitantes.