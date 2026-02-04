La dirigencia provincial del PRO bonaerense expresó su respaldo político al intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, tras el fallo judicial que prohibió la circulación de cuatriciclos, camionetas 4×4 y UTV en la zona de médanos conocida como La Frontera.

A través de un extenso comunicado, el espacio amarillo cuestionó la medida cautelar y confirmó su apoyo a la decisión del jefe comunal de apelar la resolución.

La determinación judicial y la respuesta del Ejecutivo local reavivaron la polémica en torno al descontrol vehicular en uno de los sectores turísticos más concurridos de la costa bonaerense, poniendo nuevamente en el centro del debate la seguridad vial, el rol del municipio y los límites de la regulación dispuesta por la Justicia.

En ese contexto, el PRO bonaerense defendió la gestión de Ibarguren, a quien definió como un dirigente que “pone orden y se hace cargo de los problemas”, y sostuvo que la circulación de vehículos en La Frontera constituye una “actividad recreativa y turística” propia de la identidad de Pinamar. Además, destacaron que el Municipio aplica controles y sanciones a quienes incurren en conductas imprudentes, y rechazaron la prohibición generalizada como herramienta para resolver los episodios de riesgo.

Uno de los principales cuestionamientos del partido estuvo dirigido al alcance del fallo judicial. Desde el PRO consideraron “llamativo” que la cautelar se aplique únicamente en Pinamar y no en otros distritos costeros con situaciones similares, y deslizaron la existencia de un posible “sesgo político” en la decisión que ordenó la suspensión de las actividades motorizadas en los médanos.

“Prohibir indiscriminadamente no es la solución: el orden se garantiza sancionando con firmeza a quienes incumplen las reglas y ponen en riesgo a los demás, tal como hace desde el primer día la gestión del intendente Ibarguren en Pinamar”, afirmaron desde la conducción bonaerense del partido.

La defensa del intendente se da en un contexto atravesado por cuestionamientos públicos tras el grave accidente sufrido por Bastián Jerez, el niño que debió ser sometido a múltiples cirugías luego de resultar herido mientras circulaba en un UTV en La Frontera. Ese episodio fue uno de los argumentos centrales del amparo judicial que derivó en la prohibición, junto con denuncias por maniobras temerarias, falta de controles efectivos y reiterados siniestros en la zona de médanos.

Por su parte, Ibarguren ratificó que el Municipio avanzará por la vía judicial para dejar sin efecto la prohibición, al considerar que la medida “afecta tanto al turismo como a vecinos que realizan la actividad de forma responsable”. En ese sentido, el intendente insistió en que la solución pasa por profundizar los controles, mejorar la señalización y reforzar las sanciones, y no por avanzar en prohibiciones totales que, según advirtió, no resuelven el problema de fondo y generan un impacto negativo en la economía local.