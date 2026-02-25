El bloque del PRO en el Senado bonaerense adelantó que impulsará en 2026 una agenda centrada en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), una reforma del Código Procesal Penal y el seguimiento de la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias.

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini anticipó los principales ejes legislativos del espacio y cuestionó la gestión del gobernador Axel Kicillof. “La Provincia está en muy mal estado, seriamente afectada por las internas enquistadas en el propio oficialismo y que no terminan de dirimirse”, afirmó el legislador de Pergamino.

Rico Zini sostuvo que existen “problemas de gestión propios de la administración” provincial que, a su entender, no pueden atribuirse exclusivamente al recorte de fondos del Ejecutivo nacional. En ese marco, mencionó deficiencias en el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial, en hospitales y en rutas provinciales.

Frente a este escenario, el senador remarcó el rol que debe asumir la oposición en el nuevo período legislativo. “Debemos seguir aportando racionalidad a la lógica que impone el peronismo en la provincia, asumiendo que el oficialismo cuenta con mayorías que obturan la posibilidad de dar ciertos debates”, señaló.

Uno de los proyectos prioritarios para el PRO será la implementación de la Boleta Única de Papel. Rico Zini definió la BUP como un instrumento “más económico en términos de recursos”, que otorga mayor libertad al votante y aporta transparencia al sistema electoral.

Aunque el oficialismo viene rechazando el debate, el legislador consideró que la oposición debe generar las condiciones para tratar la iniciativa este año, con el objetivo de contar con un sistema de votación “más moderno y transparente” de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El senador también anticipó que el bloque del partido fundado por Mauricio Macri hará un seguimiento de las deudas de la administración provincial con los municipios del interior bonaerense.

En particular, cuestionó la ejecución de la obra pública. “Hay un déficit de la gestión provincial en materia de infraestructura, obras que se incluyen en el presupuesto y no se ejecutan, y otras que, aun estando en marcha, se interrumpen”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la paralización de una obra hidráulica en Pergamino destinada a prevenir inundaciones en la zona norte de la ciudad, que beneficiaría a más de 12 mil vecinos. También aludió a las dificultades en el avance del Colector Ramal Norte, que, si bien se retomó en algunos tramos, continúa con demoras.

En materia de seguridad, el PRO buscará avanzar con una reforma del Código Procesal Penal para terminar con la denominada “puerta giratoria”. En ese sentido, Rico Zini defendió la incorporación de la figura de la reiterancia, que permitiría al juez de Garantías dictar prisión preventiva a quienes delinquen de manera reiterada.

“Hoy la Policía detiene a las mismas personas una y otra vez y salen al día siguiente. Esto tiene que cambiar y la figura de la reiterancia otorga una herramienta válida”, afirmó el senador. “Sabemos que las cárceles están colapsadas y eso requiere inversión en infraestructura, pero en paralelo es necesario darle al Poder Judicial instrumentos para proteger a los vecinos”.