El PRO de Villa Gesell denunció el desplazamiento de la consejera escolar María Marta Caroni del área de Infraestructura Escolar y aseguró que la medida fue adoptada pocos días después de las denuncias públicas sobre las falencias edilicias en establecimientos educativos y los reclamos por una mayor transparencia en el uso de los recursos destinados a educación.

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A través de un comunicado titulado "El kirchnerismo avanza sobre los recursos de las escuelas", el espacio opositor sostuvo que el presidente del Consejo Escolar, Manuel Artieda, tomó la decisión de manera unilateral, sin brindar una explicación técnica que justificara el cambio.

Desde el PRO afirmaron que Caroni había logrado ordenar un área históricamente postergada, optimizando recursos y mejorando la capacidad de respuesta en materia de infraestructura escolar.

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"Cuando la transparencia empezó a incomodar, eligieron desplazar a quien la estaba llevando adelante", expresó el partido en el documento difundido.

Según la fuerza política, la decisión está directamente relacionada con las recientes denuncias impulsadas por el equipo de Educación encabezado por la concejal Clarisa Armando, que expuso el estado crítico de las escuelas de Villa Gesell, reclamó que el 40% del Fondo de Financiamiento Educativo sea destinado al Consejo Escolar y pidió mayor transparencia en la administración de esos recursos.

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"Nuestra lectura política es clara: cuando un modelo deja de responder con gestión, responde concentrando el poder", señalaron desde el PRO, al considerar que el desplazamiento constituye una represalia por los cuestionamientos realizados.

En el tramo final del comunicado, el espacio opositor aseguró que "Villa Gesell merece otra forma de gobernar" y sostuvo que, pese al desplazamiento de la consejera, continuará impulsando propuestas vinculadas a la gestión, la transparencia y el control de los recursos públicos.

Hasta el momento, las autoridades del Consejo Escolar no difundieron una explicación pública sobre los motivos del cambio en el área de Infraestructura Escolar.