El PRO sale a marcarle la cancha a Milei: "El ajuste a jubilados genera enojo moral"
Con la mirada puesta en 2027 y la negociación de las alianzas, mediante un documento elaborado por la Fundación Pensar, el macrismo reconoció los avances macroeconómicos del Gobierno, pero alertó que la baja de la inflación ya no alcanza para contener el malestar social.
Buscando negociar con mayor ventaja las alianzas para 2027, el PRO comenzó a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei. En este sentido, a través de un informe de la Fundación Pensar, el partido reconoció que la administración libertaria logró ordenar las principales variables macroeconómicas, pero advirtió que la sociedad comenzó a demandar respuestas sobre cuestiones más inmediatas, como los salarios, el consumo, el empleo y el poder adquisitivo. "La estabilización económica ya no alcanza", indica el documento.
Según el trabajo, el libertario "evitó en su primera fase el colapso económico: bajó la inflación", aunque indica que el principal desafío del oficialismo será conseguir que esa mejora económica se traduzca en una sensación concreta de bienestar social.
Uno de los capítulos más críticos del informe está dedicado a los jubilados; allí sostiene que "la sociedad puede aceptar un ajuste al Estado, a la política, a la obra pública o a subsidios. Pero el ajuste a jubilados tiene otro registro: genera enojo moral". Además, concluye que “el jubilado no puede esperar que el futuro llegue”.
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