Buscando negociar con mayor ventaja las alianzas para 2027, el PRO comenzó a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei. En este sentido, a través de un informe de la Fundación Pensar, el partido reconoció que la administración libertaria logró ordenar las principales variables macroeconómicas, pero advirtió que la sociedad comenzó a demandar respuestas sobre cuestiones más inmediatas, como los salarios, el consumo, el empleo y el poder adquisitivo. "La estabilización económica ya no alcanza", indica el documento.

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Según el trabajo, el libertario "evitó en su primera fase el colapso económico: bajó la inflación", aunque indica que el principal desafío del oficialismo será conseguir que esa mejora económica se traduzca en una sensación concreta de bienestar social.

Uno de los capítulos más críticos del informe está dedicado a los jubilados; allí sostiene que "la sociedad puede aceptar un ajuste al Estado, a la política, a la obra pública o a subsidios. Pero el ajuste a jubilados tiene otro registro: genera enojo moral". Además, concluye que “el jubilado no puede esperar que el futuro llegue”.

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