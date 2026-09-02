La actividad se desarrolló en el marco del Subprograma "Charlas educativas portuarias", que integra el programa institucional Puerto Ciudad liderado por el Lic. Luis Pedone. En esta oportunidad, participaron 24 alumnos pertenecientes a 3.º año B, acompañados por el director de la institución, Profesor Tomás Marti y la Profesora Valeria García, se informó oficialmente.

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En el marco del encuentro, la exposición estuvo a cargo de Pamela Klink junto a integrantes del Departamento de Comunicación Institucional del Consorcio. Durante la charla, los estudiantes pudieron profundizar los conocimientos sobre las escolleras, temática central que se encuentran trabajando actualmente en el aula.

Mediante estas iniciativas, el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén reafirma su compromiso y la estrecha relación establecida con la comunidad, fortaleciendo el vínculo pedagógico e identidad portuaria con las escuelas de la región.

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