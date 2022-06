Este domingo por la noche se conoció la triste noticia del deceso de Cristian Ariel Ford, jefe comunal del municipio de Rojas. Tenía 45 años, era odontólogo, estaba casado y tenía 2 hijos. De origen radical, había llegado a la Intendencia tras la asunción de Claudio Rossi como diputado provincial. Su pasión era el fútbol y fue un destacado mediocampista en varios clubes locales. Estaba de licencia desde marzo cuando comenzó un tratamiento contra un cáncer hereditario. La noticia de su muerte causó conmoción en el distrito y en todo el ámbito político, desde donde enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

El Intendente de Rojas había cursado sus estudios primarios en la Escuela N 8 "José de San Martín", y completó los secundarios en la Escuela de Educación Técnica Nº1 "Luis Busalleu". A los 18 años se graduó de odontólogo en la ciudad de La Plata, profesión que ejerció durante unos años, hasta inclinarse definitivamente por una de sus pasiones: la gestión Pública. Cristian, o "El Cabe" como lo llamaban sus más amigos cercanos, era una persona conocida y muy querida en Rojas. Y así lo hicieron saber los propios vecinos durante una recorrida de LaNoticia1.com por el pueblo.

"Cristian era muy buen pibe. Yo lo conocía de antes, desde que jugaba al fútbol y era una muy buena persona. Te hablo y me emociono, me cuesta que me salgan las palabras", comienza diciendo con su voz entrecortada Carlos, quien atiende la Farmacia Villa, una de las más conocidas en la zona céntrica de Rojas. "Cristian jugó en Jorge Newbery y en Club Atlético Huracán. Era un muy buen mediocampista", recordó este comerciante, que entre lágrimas no escatimó elogios para el Intendente. "Era un pendejo bárbaro, muy querido por todos, y no se merecía este final".

"Yo hace 40 años trabajo en el centro de Rojas y una vez nos pusimos a charlar en la plaza. En esa oportunidad le pregunté: '¿Para qué te metiste en la política? Vos sos buena persona, no lo necesitás'. Y él me dijo que lo hizo porque era una pasión que llevaba dentro. Él no tenía necesidad en esta etapaba de su vida, afrontando su enfermedad, de tener que pasar por estos momentos. La política es complicada y te hace pasar por cosas buenas y malas. Él económicamente estaba bien y decidió dedicar sus últimos años de vida a servir a los vecinos", concluyó el farmacéutico, visiblemente emocionado.

Por su parte, Liliana, vendedora del local Gerónimo Deportes, señaló que "en el pueblo estamos todos muy tristes". "Cristian era un chico muy querido que jugó en varios clubes y venía de una familia muy prestigiosa. Son clientes de muchos años de nuestro negocio. Ya desde la época que vivía su padre venían siempre a comprar acá. Desgraciadamente tuvo la mala suerte de tener la enfermedad de su papá, que hace unos años falleció de lo mismo. Él tenía una familia hermosa, con unos hijos preciosos. Sabíamos que su salud se había agravado y desgraciadamente le tocó este final", agregó la mujer.

En tanto, Andrea, del restaurante El Galpón, comentó: "De esto nos enteramos anoche, por las redes sociales. Y como los lunes el diario local no sale acá en Rojas, no estamos muy al tanto de qué pasará en estas horas. Lo que su sabemos es que la noticia pegó muy fuerte porque Cristian era una persona súper joven, aunque todos sabíamos que estaba atravesando una enfermedad muy complicada. Y todos teníamos fe de que Cristian iba a salir adelante pero la realidad terminó marcando otra cosa".

De acuerdo a lo que indicó la mujer, Ford tenía una aprobación muy grande dentro de la comunidad rojense, más allá de las diferencias que pueden existir en torno al espacio político al que pertenecía. "Los vecinos estaban muy entusiasmados con él porque era una persona joven y una figura muy prometedora. En la ciudad estaban pasando cosas buenas, desde hace un tiempo se venía viendo un progreso. Y todos estábamos con mucha fe de que podía revertir su cuadro de salid, que volviera a recuperarse y que pueda continuar su gestión como Intendente. Pero lamentablemente no pudo ser", concluyó.

Por último, desde la Librería La Esquina, ubicada a pocos metros de la Municipalidad, tampoco ocultaron su tristeza. "Si bien era algo de esperar porque el Intendente venía desde hace mucho luchando contra su enfermedad, la noticia de su muerte anoche fue un impacto muy grande para todo el pueblo. Porque más allá de que sabíamos que venía mal, nadie se lo esperaba". "Nosotros lo conocíamos porque tenemos una librería enfrente de la Municipalidad y acá en Rojas nos conocemos todos. La noticia nos agarró a todos por sorpresa y hoy lunes se percibe una clima de mucha tristeza en la calle", señalaron.