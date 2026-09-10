Un nuevo cruce político generó repercusiones en Villa Gesell luego de que el Ateneo de la Unión Cívica Radical cuestionara públicamente a una concejal del PRO por las condiciones en las que habría dejado su banca tras una sesión del Concejo Deliberante.

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Según publicó Sector Informativo, el espacio radical difundió en sus redes sociales una imagen en la que se observan restos de comida, envoltorios y pañuelos usados en el piso, junto al lugar ocupado por la edil.

La publicación apuntó directamente contra la concejal y planteó que quienes aspiran a representar nuevamente a los vecinos deberían comenzar por mantener una conducta acorde con el lugar que ocupan.

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Desde el Ateneo de la UCR señalaron que la concejal "deja su banca en tremendas condiciones sesión tras sesión" y cuestionaron que, pese a ello, pretenda volver a ser candidata.

"Quien pretende representar a los vecinos y volver a ser candidata debería comenzar por algo bastante sencillo: respetar el lugar que ocupa y tener un mínimo de consideración hacia sus pares y los empleados del Concejo Deliberante", señalaron desde el espacio radical.

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"Después se quejan de la basura"

La crítica fue más allá de la situación puntual dentro del Concejo Deliberante y vinculó el episodio con los reclamos por la limpieza y el estado de la ciudad.

"Después se quejan de la basura y la mugre de la ciudad... pero si así se manejan en los espacios que comparten", cuestionaron desde el Ateneo de la UCR.

Finalmente, el espacio radical cerró su publicación con una frase dirigida a la dirigente del PRO: "Hablar de respeto, responsabilidad y empatía queda muy lindo. Practicarlos, evidentemente, cuesta un poco más".