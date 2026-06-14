La guardaparque y guía turística Viviana Castro recordó el especial vínculo que mantenía el músico Indio Solari con Villa Epecuén, un lugar que, según relató, lo cautivó por la tranquilidad y el anonimato que encontraba allí, lejos de las multitudes que lo seguían en todo el país.

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"Al Indio lo conocimos a través de su fotógrafo 'KVK' (Edgardo Kevorkian), que lo invitó a venir. KVK tiene una historia particular con Epecuén porque su tío vive actualmente en el camino que va a la estación del ferrocarril", contó Castro en diálogo con Radio Provincia.

Según relató, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se hospedaba en un hotel del centro y disfrutaba de recorrer el lugar con total tranquilidad. En ese sentido, recordó una anécdota que refleja por qué Epecuén se convirtió en uno de sus sitios preferidos.

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"Un día el Indio se paró en un kiosco a comprar algo porque no podía creer la tranquilidad y la paz que tenía. Un nene se para al lado y le pregunta: '¿Vos sos el Indio Solari?'. Él le dice que sí y el nene respondió: 'Ah' y siguió caminando, no le dio bola. Eso es lo que amaba el Indio de esto", relató.

Castro aseguró que el músico sentía un gran afecto por el lugar e incluso llegó a manifestar su deseo de radicarse allí. "Le tenía mucho cariño a este lugar, en alguna oportunidad dijo que se quería ir a vivir", señaló.

La relación del artista con Epecuén también quedó reflejada en una muestra fotográfica dedicada a sus visitas, que despertó un gran interés entre vecinos y turistas.

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Durante la entrevista, la guardaparque también destacó el valor histórico, cultural y natural de Villa Epecuén. "Mis padres y abuelos paternos nacieron acá, cómo no estar en el lugar donde decidí vivir y trabajar", expresó.

Además, recordó que la villa nació como un destino turístico de excelencia gracias a las propiedades de sus aguas. "El Mar Muerto tiene más cantidad de sal, pero tiene las mismas propiedades que Epecuén y la diferencia es que nuestra laguna tiene vida dentro y fuera del agua. Es una villa turística de bienestar y salud", explicó.

En sus años de esplendor, la localidad contaba con una infraestructura poco común para la época. "Tenía todos los servicios como usina propia, estación de servicio, destacamento policial, correo, bancos, central telefónica, clínica médica; era todo muy grande", destacó.

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Hoy, pese a la nostalgia que generan sus ruinas, Epecuén continúa atrayendo visitantes de todo el mundo. "Lo empezaron a decir los fotógrafos que venían en grupo a los congresos. Hay muchas películas, videos y publicidades que se realizaron en el lugar", concluyó Castro.