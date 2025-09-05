El joven piloto estonio Paul Aron reemplazó al argentino Franco Colapinto en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Italia. El piloto de reserva completó la tanda registrando el tiempo más lento de la sesión.

Aron, de 21 años, ya había participado en dos FP1 esta temporada con Sauber (Silverstone y Budapest). Monza representó su primera salida en un fin de semana de Grand Prix con el equipo francés. Según la normativa vigente, cada equipo debe contar con un piloto joven (rookie) en dos sesiones FP1 por auto, y esta fue la segunda cobertura de Alpine para el coche de Colapinto.

Paul Aron completó 23 vueltas durante la sesión, con un mejor registro de 1:22.153, quedando en la posición 20, último de los participantes. En comparación, el otro Alpine, conducido por Pierre Gasly, se colocó 18º con un tiempo de 1:21.653.

Para colmo, Aron protagonizó un trompo en la curva Variante della Roggia, aunque pudo continuar y culminar el entrenamiento sin mayores contratiempos.

Paul Aron, el chico maravilla, "reemplazante" de Colapinto. Trompeando despacio. P20 a 2s03 de la punta y a medio segundo de Gasly. Lamentamos la decepción de muchos.

