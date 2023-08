Juan Carlos Pellitta quiere regresar a la intendencia de General La Madrid. Fue jefe comunal entre 1991 y 2003 y del 2007 al 2015 cuando fue derrotado por el actual mandatario Martin Randazzo.

"Estoy contento, me siento renovado y quiero dar esta pelea", lanzó Pellitta. "Le proponemos a la sociedad abandonar la chatura, la mediocridad y hacer crecer el pueblo en trabajo, en producción… lo que veníamos planteando hace muchos años con el Parque Industrial, el frigorífico, la Escuela Técnica, con la energía: con el gasoducto y la línea eléctrica que significó dotar de energía al SIP y al pueblo, para promover el desarrollo".

El dirigente tendrá internas dentro de UxP con Dardo “Peca” Núñez. Sin embargo, el ex intendente asegura que el 13 a la noche se imagina “festejando y juntándonos, me parece que es lo más lógico”.

Ademas, cuestionó con dureza la gestión del actual intendente de Juntos, Martin Randazzo:

"En el Hospital vos no podés ir a c… de frío, te enfermás. El Polideportivo es hermoso, pero la caldera no anda. No podés no tener una reserva para reparar el tomógrafo, es una cosa elemental", aseveró.