Tras la consagración de Estudiantes de La Plata, los flashes de dirigieron la capital platense, Santiago Ascacibar, pretendido por River Plate y otros equipos.

“El Ruso no se va, el Ruso no se va”. El grito bajó con fuerza desde las tribunas del estadio Madre de Ciudades y emocionó a Santiago Ascacibar, capitán y símbolo del Estudiantes campeón.

“Y claro que te llega, porque yo soy del club”, reconoció el Ruso, visiblemente emocionado. “Ahora estoy mentalizado en la final que se nos viene, me queda una final más y después hablaremos del futuro”, sostuvo en referencia al Trofeo de Campeones.

Ascacibar volvió a Estudiantes en 2023 y obtuvo cuatro títulos. Con esta última consagración se aseguró participar de la Copa Libertadores. Esa cuestión es, quizás, la que lo aleje de RIver Plate que disputará la Sudamericana, una copa internacional de menor calibre e inferior recaudación de dinero.

