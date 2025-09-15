Las universidades públicas argentinas convocaron, mediante un video en el que hablan los estudiantes, a una marcha en defensa de la ley que vetó Javier Milei la semana pasada: La protesta será el próximo miércoles 17 de septiembre en el Congreso.

“Vamos a pedirles a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”, indica el video después del mensaje: “Contra nadie. Para todos. Por el futuro”.

Se plegarán los trabajadores del Hospital Garrahan, que reclamarán por el veto a la ley de emergencia en pediatría.

Vale destacar que la Cámara de Diputados acordó convocar a sesión especial para el miércoles 17 de septiembre, donde se tratarán ambos vetos.

SÍ A LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO



Este miércoles - 17hs marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario.



Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos y todas.

Por nuestro futuro.



Sumate a defender la Universidad pública pic.twitter.com/oyDPCY9De2 — UBA Sociales | #FSOC #UBA (@ubasociales) September 14, 2025

