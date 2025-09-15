El sector universitario marcha esta semana contra el veto de Milei a la ley de financiamiento educativo
Estudiantes y docentes de las universidades públicas realizarán este miércoles una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, contra las políticas del Gobierno libertario. Se sumarán los trabajadores del Hospital Garrahan. La acción se concretará el mismo día en que la Cámara de Diputados tratará las normas anuladas por el Ejecutivo.
Las universidades públicas argentinas convocaron, mediante un video en el que hablan los estudiantes, a una marcha en defensa de la ley que vetó Javier Milei la semana pasada: La protesta será el próximo miércoles 17 de septiembre en el Congreso.
“Vamos a pedirles a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”, indica el video después del mensaje: “Contra nadie. Para todos. Por el futuro”.
Se plegarán los trabajadores del Hospital Garrahan, que reclamarán por el veto a la ley de emergencia en pediatría.
Vale destacar que la Cámara de Diputados acordó convocar a sesión especial para el miércoles 17 de septiembre, donde se tratarán ambos vetos.
