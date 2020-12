Una serie de fotos, un video y una grave amenaza se viralizaron este martes a través de las redes sociales y tuvo en vilo al municipio de Capitán Sarmiento durante casi 24 horas de búsqueda contrarreloj. Todo se habría originado por la venta de un auto en mal estado. "En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo", se leía en posteo realizado desde el perfil de la víctima, junto a las estremecedoras imágenes.

Finalmente, en la noche del martes, la policía dio con la mujer buscada. La joven se encontraba sana y salva y fue trasladada al Hospital San Carlos para ser asistida por los médicos. En tanto, su familia desconoció la supuesta deuda mencionada por los secuestradores. Este miércoles el padre de Cecilia, Jorge Barroso, rompió el silencio y en declaraciones al medio local CShoy24 brindó detalles del caso que sacudió al distrito y pide que la Justicia investigue a fondo: "Quiero que se esclarezca lo de mi hija para que a nadie más le pase esto".

"Ella todavía no está en condiciones de contar qué es lo que pasó. Está muy golpeada y emocionalmente no está bien", señaló el hombre, quien agregó: "Ella todavía sigue en el hospital y tiene una custodia de la Comisaría de la Mujer que la está cuidando". "Cuando se viralizó la foto de ella justo pasaba un patrullero por casa. En ese momento iniciamos una búsqueda y comenzó todo el trajín. Fue desesperante ver esas imágenes y lo que yo pensaba es que si no la encontrábamos en el día no iba aparecer más", contó.

"Este no es un pueblo para que pasen estas cosas", señaló el padre de la chica secuestrada, quien pidió a los vecinos del barrio La Filomena donde fue secuestrada su hija que colaboren con la investigación: "Queremos que aporten todas las filmaciones que puedan tener". La mujer secuestrada es madre de dos hijos y había salido de su casa cerca de las 14.00 del martes a comprar algunos juguetes. Después de eso, nadie volvió a saber de ella hasta que apareció la publicación en las redes reclamando por la presunta venta fallida de un vehículo.