El Senado aprobó cambios en la Ley de Glaciares y el proyecto pasó a Diputados
La iniciativa recibió 41 adhesiones y 31 rechazos en la Cámara Alta. Milei celebró la victoria parlamentaria.
El Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) este jueves, en medio de una votación ajustada que terminó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El Presidente Javier Milei celebró el triunfo parlamentario en redes sociales.
El proyecto oficialista busca redefinir las áreas protegidas (el "ambiente periglacial") para facilitar inversiones mineras bajo el marco del RIGI. Ahora Diputados buscarán brindar la sanción definitiva al proyecto, que genero en completo rechazo por parte de ambientalista.
