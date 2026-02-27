El Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) este jueves, en medio de una votación ajustada que terminó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

Ads

El Presidente Javier Milei celebró el triunfo parlamentario en redes sociales.

El proyecto oficialista busca redefinir las áreas protegidas (el "ambiente periglacial") para facilitar inversiones mineras bajo el marco del RIGI. Ahora Diputados buscarán brindar la sanción definitiva al proyecto, que genero en completo rechazo por parte de ambientalista.

Ads

Ads