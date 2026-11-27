Por Federico de Marco

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El proyecto que aprobó el Senado, presentado como prevención de la ludopatía infantil, sólo prohíbe las publicidades de las casas de apuestas. La iniciativa impide el patrocinio en equipos deportivos, de influencers y famosos, entre otras cuestiones

Se votó con el pleno del cuerpo. Ahora resta la reglamentación del Ejecutivo, que tendrá 120 días para hacerlo.

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Asimismo, los sitios y aplicaciones deberán implementar verificaciones biométricas para impedir el ingreso a menores de edad, algo que ya en la práctica supuestamente existe pero no se hace cumplimentar.

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