Con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado le dio media sanción al proyecto de modernización laboral y, de esta manera, Javier Milei logró su primer gran triunfo del año en el Congreso. El Presidente, segundos después de la aprobación, a las 1.20 de la madrugada de este jueves, se expresó en redes y calificó de “histórico” el aval de la Cámara Alta a la iniciativa libertaria.

“La Argentina necesita generar trabajo y esto se genera cuando en un país hay competitividad. No queremos a la Argentina donde el trabajo es rehén de un sistema de corrupción, de entramados y de privilegios. Queremos que el trabajo sea la libre elección de cada argentino y no la imposición de Estado que le pone la pata encima a cada emprendedor”, dijo Patricia Bullrich sobre el cierre de la sesión previo a la votación.

Desde la oposición cuestionaron duramente el proyecto, y advirtieron que es inconstitucional “porque viola el artículo 14 bis y también el Pacto de San José de Costa Rica”, según dijo el peronista José Mayans.

Los libertarios tuvieron que negociar algunos puntos a último momento para conseguir los votos necesarios.

En las afueras del Congreso se registraron serios incidentes en el marco de movilizaciones multisectoriales contra el proyecto oficialista.

Ahora la sanción definitiva de la reforma queda en manos de la Cámara de Diputados.

