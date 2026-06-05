El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto de ley que propone ampliar la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, uno de los tribunales federales con mayor carga de trabajo de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa, presentada por el senador nacional Maximiliano Abad, obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

El proyecto contempla la creación de una nueva sala dentro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con tres nuevos jueces, secretarías especializadas y personal administrativo propio. El objetivo es agilizar la resolución de causas en una jurisdicción que abarca cerca del 40% del territorio bonaerense.

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Actualmente, ese tribunal recibe las apelaciones de ocho juzgados federales y atiende expedientes vinculados a temas penales, civiles, comerciales, laborales, previsionales y de salud, entre otros.

Durante el debate en el Senado, Abad destacó que la medida permitirá "descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad".

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Según los datos presentados durante el tratamiento legislativo, la Cámara Federal de Mar del Plata pasó de recibir alrededor de 700 expedientes por año en sus primeros años de funcionamiento a casi 8.900 causas durante 2025, lo que representa un crecimiento superior al 1.100%.

La situación fue advertida también por el presidente de la Cámara Federal marplatense, Alejandro Tazza, quien durante una reunión de comisiones del Senado sostuvo que el tribunal está "a un paso del colapso" debido al aumento sostenido de expedientes y a la complejidad de las causas que debe resolver.

Cómo impacta en los bonaerenses

Uno de los puntos centrales del proyecto es que una gran parte de los expedientes que llegan a la Cámara Federal están relacionados con reclamos previsionales y de salud.

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Se trata de causas iniciadas por jubilados que buscan el reajuste de sus haberes o por pacientes que reclaman cobertura de medicamentos, tratamientos o prestaciones médicas.

Según explicó Abad, fortalecer la estructura judicial permitiría acortar los tiempos de resolución y brindar respuestas más rápidas a personas que muchas veces atraviesan situaciones urgentes.

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"Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno", señaló el legislador.

Un reclamo de larga data

La ampliación de la Cámara Federal de Mar del Plata es un reclamo que viene siendo planteado desde hace años por distintos sectores judiciales e institucionales.

Además del crecimiento poblacional registrado en las ciudades que integran su jurisdicción, el tribunal debe atender una amplia variedad de materias y administrar el funcionamiento de los juzgados federales bajo su órbita.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados. Si es aprobado, la Cámara Federal de Mar del Plata contará con una nueva sala destinada a distribuir mejor el trabajo y acelerar la resolución de miles de causas que afectan a vecinos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.