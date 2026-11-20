El detalle de la normativa sancionada contiene los siguientes puntos:

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Con la restitución de la Ley de Tierras, tras la polémica desatada por el oficialismo, se restablecieron los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

A su vez, la norma determina aplicación de desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

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En el caso de los deudores morosos tendrán más plazos ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

Por otro lado, con respecto a las expropiaciones, se endurecieron los requisitos para que el Estado pueda tomar bienes privados y ampliando el cálculo de las compensaciones

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Además, la norma modifica la “ley Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.



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