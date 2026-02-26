El Senado buscará sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y aprobar las modificaciones a la vigente ley de glaciares, la cual deberá ser girada luego a la Cámara de Diputados.

Vale destacar que el primero de los proyectos debe ser validado o rechazado en su totalidad, lo que simplifica la discusión. Cuando el Poder Ejecutivo lo sumó al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar el tratado parlamentariamente para aventajar a sus socios regionales.

Por otro lado, la ley de glaciares se presenta con una incógnita con respecto a la votación.

Vale destacar que el viernes habrá otra sesión caliente en la Cámara Alta, cuando se traten la reforma laboral (que volvió de Diputados por la eliminación del artículo 44) y el Régimen Penal Juvenil (que baja la edad de imputabilidad).

