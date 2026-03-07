El senador provincial Pablo Petrecca, presidente del Bloque de Senadores del PRO, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, brinde información detallada sobre el funcionamiento del Transporte Escolar Rural en la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa surge frente a las reiteradas dificultades que se registran en distintos distritos del interior bonaerense y que están generando una situación preocupante donde miles de chicos que viven en zonas rurales no pueden asistir a clases porque no tienen cómo llegar a la escuela.

El pedido de informes solicita conocer la cantidad de alumnos alcanzados por el servicio, los recorridos operativos, las suspensiones registradas en los últimos años, el impacto en la asistencia y permanencia escolar, la ejecución presupuestaria, la situación de los prestadores y las medidas adoptadas para evitar demoras o interrupciones al inicio de cada ciclo lectivo.

Para el senador, el problema no es menor ni administrativo sino que afecta directamente el derecho a la educación y profundiza las desigualdades entre quienes viven en las ciudades y quienes viven en el interior rural.

“Cuando el transporte escolar rural no funciona, el resultado es simple y dramático: los chicos se quedan sin clases. Y detrás de cada chico que no puede ir a la escuela hay una familia que ve cómo el Estado no cumple con una obligación básica”, afirmó.

Petrecca remarcó que en muchas zonas rurales las distancias hacen imposible asistir caminando o por medios propios, por lo que el transporte escolar no es un complemento, sino la única forma real de acceder a la educación.

“El derecho a la educación no se declama, se garantiza. Y en el interior bonaerense hoy hay chicos que quieren estudiar pero no pueden hacerlo porque el transporte no llega o llega tarde”, sostuvo.

El proyecto también solicita detalles sobre las partidas presupuestarias destinadas al programa, su ejecución y la situación de deuda con prestadores, con el objetivo de identificar las causas que generan demoras o interrupciones que se repiten cada año.

Finalmente, el senador señaló que el pedido de informes busca terminar con la falta de información sobre un servicio esencial y exigir respuestas concretas para las comunidades rurales.

“En la Provincia de Buenos Aires no puede haber chicos que pierdan días o semanas de clases simplemente porque el transporte escolar no funciona. Eso no es un problema logístico: es una desigualdad que el Estado tiene la obligación de corregir”, concluyó.