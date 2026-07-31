Frente a la preocupación que genera la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño y las consecuencias que podría tener sobre distintos distritos bonaerenses, el presidente del Bloque PRO en el Senado provincial, Pablo Petrecca, mantuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna.

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Durante el encuentro se analizó la situación hídrica de la región y se avanzó en una agenda de trabajo orientada a la prevención, la coordinación y la planificación anticipada.

A partir de la iniciativa planteada por Petrecca, se acordó que durante el mes de agosto se realizarán dos reuniones del Comité de Cuenca Subregión A1: una de carácter técnico, con los equipos especializados, y otra con los intendentes de la región junto a funcionarios provinciales, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer el trabajo conjunto.

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Además, se abordó la necesidad de avanzar con tareas preventivas y continuar impulsando las obras vinculadas a la cuarta etapa del Plan Maestro Integral del Río Salado, incorporando intervenciones que resulten estratégicas para Junín y toda la región.

Petrecca explicó que la reunión fue el resultado de las inquietudes recogidas durante sus recorridas por la región y destacó que esa demanda territorial fue el punto de partida para impulsar una agenda de trabajo con la Provincia.

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"Esta reunión surge después de recorrer el territorio y escuchar a distintos intendentes y referentes locales que nos plantearon la necesidad de actuar con anticipación frente a un posible fenómeno de El Niño. Ellos nos pidieron que intercediéramos ante la Provincia para prevenir los impactos que estas situaciones pueden generar en nuestras comunidades. Ese fue el motivo por el que impulsamos este encuentro y comenzamos a construir una agenda de trabajo conjunta", expresó Pablo Petrecca.

En ese sentido, el senador remarcó que la prevención solo es posible cuando existe coordinación entre todos los actores involucrados.

"Los problemas vinculados al agua no distinguen colores políticos. Por eso es fundamental trabajar de manera coordinada, anticiparse y planificar. Celebro la buena predisposición de las autoridades provinciales para avanzar en una agenda común que nos permita cuidar a nuestros vecinos y proteger la producción", expresó Pablo Petrecca.

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El senador destacó que la prevención y la coordinación entre los distintos niveles del Estado son herramientas fundamentales para minimizar riesgos y dar respuestas antes de que aparezcan las emergencias.