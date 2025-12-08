Una de las propuestas diferenciales del Partido de Mar Chiquita para quienes lo visitan es el

, un circuito de interpretación ambiental gratuito que permite conocer desde adentro la única albufera de la Argentina.

¿Qué es la Albúfera de Mar Chiquita?

En el Balneario Parque Mar Chiquita se produjo un accidente geográfico único: una laguna costera que se comunica de manera natural con el Océano Atlántico y, al mismo tiempo, recibe aguas dulces provenientes de una extensa cuenca.

El resultado es un ambiente donde se mezclan aguas saladas, salobres y dulces, generando un hábitat privilegiado para aves migratorias, peces, plantas acuáticas y diversas especies que encuentran en este lugar protección y alimento.

Por su valor ambiental, la zona fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO, integrando así la red mundial de áreas naturales de conservación.

Sendero de la Albúfera: Un recorrido guiado para descubrir la biodiversidad

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Turismo local y atrae cada vez a más visitantes interesados en la vida silvestre, la fotografía de paisajes y las caminatas guiadas.

El Sendero de la Albúfera es un circuito de unas 1,5 a 2 horas, de baja dificultad, ideal para familias, estudiantes y amantes del turismo de naturaleza. El punto de encuentro es el Centro de Atención al Visitante (CAV), ubicado en Fernando Soler 1424.

La actividad comienza con una charla interactiva en la Sala de Interpretación de la Naturaleza, donde se presenta material biológico y se introduce a los participantes en la biodiversidad de la reserva. Luego se inicia la caminata por la ribera, en la que se observan especies, se interpreta el paisaje y se trabaja con los recursos naturales del entorno.

El recorrido culmina en la boca de la albufera, la desembocadura en el mar, un punto panorámico de gran belleza enmarcado por el cordón de médanos, el pastizal costero, la laguna y el Atlántico. Es uno de los sitios más fotografiados del distrito.

Los senderos se realizan los martes y sábados a las 9.30 con acceso gratuito, aunque requiere inscripción previa obligatoria. Para anotarse, se puede enviar un WhatsApp al 2265-422423 o llamar a los teléfonos 223-4602433, 223-5844428 o 223-4691288.