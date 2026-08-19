Necochea se prepara para una presentación cargada de emoción y memoria. El próximo viernes 28 de agosto llegará al Teatro Municipal “El Sueño de Magali”, un documental que reconstruye la vida, los sueños y los vínculos de Magalí Vera, víctima de femicidio en un caso que conmocionó a toda la comunidad.

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El documental fue dirigido por Fabián Pérez Battaglini y producido por Marina Turletto, de Atilia Producciones. La realización cuenta además con cámaras de Marta Lima y reúne testimonios de familiares, amigas y personas cercanas a Magalí.

La función comenzará a las 18.30, con entrada libre y gratuita. Quienes concurran podrán colaborar con alimentos no perecederos que serán destinados a comedores y merenderos de la ciudad.

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Una historia contada desde el amor

La película nació a partir del vínculo personal que el director mantiene con Necochea. Pérez Battaglini contó al medio local NdeN que pasó gran parte de su infancia en la ciudad debido a sus raíces familiares y que, al conocer la historia de Magalí, sintió la necesidad de involucrarse.

“Como vi que era de Necochea, dije: tengo que hacer algo de Magalí”, relató el realizador.

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A partir de ese momento se contactó con los padres de la joven, Felipe Vera y Stella Maris Gómez, y comenzó un proceso de trabajo que incluyó distintos viajes a la ciudad para registrar testimonios y escenas vinculadas con su historia.

El documental no busca centrarse únicamente en el crimen, sino recuperar quién era Magalí antes de que la violencia terminara con su vida.

“Yo quería hablar de los sueños de Magalí, porque Magalí tenía sueños”, explicó Pérez Battaglini.

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La producción reconstruye distintas facetas de la joven: mujer, mamá, hija, hermana, tía y amiga, a partir de los recuerdos y las experiencias de quienes compartieron su vida.

La voz de su familia y sus amigas

Felipe Vera y Stella Maris Gómez participan de la producción junto con hermanos, sobrinas, amigas y otras personas del círculo cercano de Magalí.

Las historias personales permiten recuperar momentos cotidianos, anécdotas y recuerdos que muestran una dimensión íntima de la joven.

El director contó que incluso incorporó grabaciones de Magalí para sumar elementos de su personalidad y mostrarla desde un lugar más humano.

“Lo que ellos cuentan es lo que era Magalí”, señaló.

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Uno de los momentos más sensibles de la película tiene como protagonista a una de sus sobrinas, que participa en el tramo final del documental.

Aunque la película nació alrededor de un caso de femicidio, su objetivo también apunta hacia el futuro. Pérez Battaglini sostuvo que pretende que la historia permita generar conciencia sobre la violencia de género y promover un debate colectivo.

“Lo que queremos es crear conciencia”, afirmó.

El realizador expresó además su intención de que la proyección sea un espacio de encuentro y conversación entre quienes asistan.

“Tenemos que estar todos alertas para que no siga pasando este tipo de cosas”, sostuvo.

Al ser consultado sobre qué espera que el público se lleve después de la función, resumió el espíritu de la obra en una frase: “El amor que tenía Magalí a través de su familia”.

Un caso que marcó a Necochea

Magalí Vera fue víctima de femicidio el 1 de diciembre de 2024, un hecho que provocó una profunda conmoción en Necochea y la región.

Su familia estuvo acompañada durante el proceso judicial por vecinos, organizaciones y distintos sectores de la comunidad que participaron de movilizaciones y pedidos de justicia.

El 13 de abril de 2026, Javier Cerfoglio fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Magalí Vera, tras un juicio que fue seguido de cerca por la comunidad.

“El Sueño de Magali” cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Necochea y del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Además, fue declarado de interés por el Honorable Concejo Deliberante.

La función del viernes 28 será con entrada libre y gratuita y tendrá también un carácter solidario, con la posibilidad de colaborar con alimentos destinados a instituciones sociales de la ciudad.