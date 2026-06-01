La periodista Karin Cohen vivió un momento de preocupación durante la celebración por el Día del Periodista realizada este sábado en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata.

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Según relató la propia comunicadora, en medio del evento advirtió que su cartera, donde también guardaba su teléfono celular, había desaparecido del lugar en el que estaba sentada. La situación generó angustia y motivó una búsqueda inmediata dentro del establecimiento.

Mientras realizaba el reclamo correspondiente ante las autoridades del hotel, Cohen y su entorno utilizaron la aplicación de ubicación del teléfono desde el celular de su marido. De esa manera comprobaron que el dispositivo continuaba dentro del edificio.

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Tras varios minutos de búsqueda, la cartera y el celular fueron hallados sobre un sillón del hotel, lo que llevó tranquilidad a la periodista y puso fin al episodio.

Aunque pasó un momento de tensión, finalmente pudo recuperar todas sus pertenencias y continuar participando de la celebración por el Día del Periodista.

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