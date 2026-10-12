El Municipio de Tigre realizó un encuentro con adultos mayores en el barrio La Paloma, en la localidad de El Talar. La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y acompañamiento para vecinos, se informó oficialmente.

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La propuesta se desarrolló de manera articulada entre las áreas de Educación y Promoción Social, Salud, Servicios Públicos y Adultos Mayores, que acercaron distintas herramientas y servicios que brinda el Gobierno local.

La comunidad pudo disfrutar participaron de actividades recreativas y compartieron un momento de encuentro, promoviendo la integración y el fortalecimiento de los vínculos.

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