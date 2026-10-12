El Talar: Adultos mayores disfrutaron de un encuentro recreativo organizado por el Municipio de Tigre
La actividad se desarrolló en el Polideportivo Manuel Belgrano, con amplias propuestas destinadas a fortalecer los vínculos entre la comunidad. Los presentes participaron de diversas tareas recreativas y compartieron un momento de diversión.
El Municipio de Tigre realizó un encuentro con adultos mayores en el barrio La Paloma, en la localidad de El Talar. La iniciativa tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y acompañamiento para vecinos, se informó oficialmente.
La propuesta se desarrolló de manera articulada entre las áreas de Educación y Promoción Social, Salud, Servicios Públicos y Adultos Mayores, que acercaron distintas herramientas y servicios que brinda el Gobierno local.
La comunidad pudo disfrutar participaron de actividades recreativas y compartieron un momento de encuentro, promoviendo la integración y el fortalecimiento de los vínculos.
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