Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Isidro, el querido actor Roberto Carnaghi recibió la distinción de “Vecino Destacado de San Isidro”.

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El cuerpo deliberante, presidido por Jorge Álvarez, acompañó la iniciativa impulsada por el concejal Ricardo Antoniassi.

Durante el encuentro, Carnaghi agradeció la distinción con unas sentidas palabras: “Me produce una enorme emoción estar hoy acá y que ustedes me den un premio por algo que yo he disfrutado y he gozado durante toda mi vida. Es el hecho de que estén acá y que digan les gusta el teatro, les gusta lo que hemos hecho, lo que hemos hecho acá dentro de este partido, no solamente yo”.

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La familia Carnaghi se afincó en la localidad de Villa Adelina pocos años después del nacimiento de Roberto. Cursó sus estudios primarios en la Escuela N° 12 de esa localidad y el secundario en el Colegio Santa Isabel. Su curiosidad lo llevó a tomar clases en el Teatro Escuela Municipal de San Isidro, donde participó en su primera obra como actor, “El herrero y el diablo”.

Años más tarde, Don Camilo da Passano, al reconocer sus aptitudes, le recomendó estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, dirigido por Antonio Cunill Cabanillas. Desde entonces, desarrolló una carrera ininterrumpida, con destacados trabajos multipremiados.

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Cabe destacar que, el 24 de mayo de 2019, fue declarado padrino de la “Sala Roberto Carnaghi”, ubicada en la SF Nueve de Julio de Boulogne.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices Delegación Zona Norte, a través del delegado general Jorge Córdoba y la delegada de Cultura Estela Oriana, también distinguió al actor por cumplir, en este período, 60 años de afiliación al sindicato, destacando que siempre tuvo presentes sus inicios artísticos en San Isidro.